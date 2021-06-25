今年以來統計至6月23日，越南股市報酬率高逾20％，是全球表現最耀眼的市場之一。但6月初胡志明交易所因市場太過火熱，系統過載，致使越股出現一波回檔修正。

投信法人分析，交易所系統預計將於7月升級，明年改版，升級導致的市場陣痛將逐漸削減，加上越股基本面、評價面展望樂觀，對長線投資人來說，近期的波動反而是不錯的投資契機。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，根據VSD研究資料，越南股市原本就是散戶居多，比重高達七成。去年由於疫情爆發，央行將再融資利率降到歷史新低，加上房地產由於疫情關係流動性降低，吸引資金流往股市，散戶人數急增；2019年越南股市平均單月新開戶數是1.6萬，2020年平均為3.3萬，翻升了一倍，今年越股表現出色，散戶更受鼓舞，前5月累計的新增開戶數已超越2020年全年。

張晨瑋強調，越南經濟基本面仍相對穩健，越南上市企業今年獲利年增率預估約增長三成，然而，企業營運強勁的情況下，越股的本益比仍徘徊在五年均值附近，相較前波高點2018年時低，代表獲利增長好於股價反應，股價還有向上的空間。待股市回歸基本面，越股有望先蹲後跳。