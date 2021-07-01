台股今年以來在外資賣超下，指數仍持續創歷史新高!展望3Q行情，野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，歐美國家經濟隨著疫苗施打普及而逐漸解封，全球經濟復甦力道強勁，出口已超越COVID-19前水準。台股的企業獲利預估仍處於上修的階段，自2009年以來台股曾出現3個企業獲利上修的週期，時間從23個月至31個月不等，而此次台股獲利上修週期持續約13個月，從國外景氣與過去經驗研判，企業獲利上修的動能還可持續下去，對股市而言是正面的訊息。

姚郁如表示，台灣疫情自5月中升到3級，對內需會有衝擊，但5月出口數字依然亮麗，上市櫃公司的獲利目前受衝擊有限。至於主流股方面，科技首選半導體，5G相關，高速運算，AI與伺服器等，傳產則看好電動自行車，新能源車，自動化，以及部分的塑化股，鋼鐵及紡織。至於航運股今年以來的急漲，主要是塞港，而美國塞港主要是人力不足，航員不回去工作的原因可能有二:一是領到補助金，二是家中學童因疫情無法返校，需有人在家中照顧。不過，美國財政補助到3Q會暫停，而9月開學應可回復正常；因此航運股自去年4Q以來的連3季上漲後，在塞港程度略紓緩下可能會有變化。至於油價上漲帶動上游股價走高，考量H2石化公司陸續擴產，因此2~3Q利潤較佳，之後產能開出後，價格可能有壓力。

在半導體方面，目前仍具極佳的成長動能，2021年全球晶圓代工產值在產能缺貨及價格上漲情況下，可望達到830億美元，年增率為12%。由於HPC、智慧型手機等先進製程的需求增加、車用等成熟製程缺貨價格上漲，及CPU外包可增加晶圓代工的需求，2020~2023年晶圓代工的年複合成長率可達16.5%，較2016~2020的11.2%進一步提升。

此外，5G的普及率快速上升，市場產值較4G明顯增加，高速傳輸、伺服器等亦具高成長性。CPU與高效能運算(HPC)的升級也將創造需求，對散熱的需求持續提升。ABF載板也隨著科技產品的世代交替，需求大幅成長，即使擴產也無法滿足市場需求。至於近期轉弱的智慧型手機，隨著歐美疫苗施打、逐漸解封之後，加上Apple下半年新機推出，可望帶動下一波的換機潮。手機相關供應鏈包含軟板、5G PA相關廠商在近期中國手機廠商庫存調整後，隨著接下來新機將陸續推出，下半年營收動能將再重啟。

傳產方面，自動化仍持續看好，今年以來接單金額成長快速，接下來須留意中國地區是否進入高原期，但歐美地區在陸續解封後，接單開始轉佳，成長相當快速。新能源車目前雖仍在起步階段，但滲透率逐步走高已是市場趨勢，帶動的汽車電子市場規模也將一路擴大，成為主要廠商競逐焦點。電動自行車在歐美逐步解封後，需求仍持續強勁，且先前缺櫃缺料的情況影響仍在，整體仍是供不應求。運動休閒服飾維持成長趨勢，美國運動休閒服飾佔整體服飾比重高達36.5%，高於全球運動服飾佔比20%，而且品牌廠商持續進行供應鏈整合，減少OEM的業者數量，亦有利台灣產業。