歐股周四早段上漲。投資人聚焦於經濟穩步的復甦跡象，抵銷了對通膨飆升和Delta病毒(印度變種)在全球蔓延的擔憂。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤漲3.47點或0.81%，為456.49點。歐洲主要股市皆上漲，法國CAC指數漲1.2%；英國FTSE指數漲1.1%；荷蘭AEX指數漲1.1%。

德國DAX指數上漲1.0%；數據顯示，德國五月零售銷售出現彈升。