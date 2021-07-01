《國際金融》經濟復甦KO通膨、Delta 歐股早盤升0.8％ 16:152021/07/01 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐股周四早段上漲。投資人聚焦於經濟穩步的復甦跡象，抵銷了對通膨飆升和Delta病毒(印度變種)在全球蔓延的擔憂。 周四泛歐Stoxx 600指數早盤漲3.47點或0.81%，為456.49點。歐洲主要股市皆上漲，法國CAC指數漲1.2%；英國FTSE指數漲1.1%；荷蘭AEX指數漲1.1%。 德國DAX指數上漲1.0%；數據顯示，德國五月零售銷售出現彈升。 《國際經濟》俄羅斯5月經濟成長 加速至10.9％ 《國際經濟》泡沫破滅！木材價格6月崩跌逾40％ #全球 #指數 #通膨 #Delta #歐股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》經濟前景樂觀 期銅漲0.27％ 12:172021/07/01 財經 《集中市場》爆量17800稍縱即逝 三大法人賣超225.38億元 15:242021/07/01 財經 《美股掃瞄》美股消息面：民間就業數據超預期 美元創兩個半月新高 10:182021/07/01 財經 6月財新製造業PMI 遜預期 10:492021/07/01 財經 《日股》憂心疫情 日經晨黑 12:342021/07/01 財經 《基金》H1台股基金漲幅26％ 稱霸股票型排行榜 08:532021/07/01 財經 上證指數半日跌2點 深成指跌84點 12:102021/07/01 財經 桂盟股東會通過7.2元高股息配發案 12:352021/07/01 財經 《韓股》韓主權基金釋利多 KOSPI仍收黑 16:322021/07/01 財經 台新投信：美國REITs可望再登頂 短線拉回即是買點 09:422021/07/01 財經 《日股》新冠病毒敲警鐘 日股臉綠 15:582021/07/01 財經 財經熱門新聞 富邦、中信兩大神卡回饋有新制 7月「換約」後變這樣 - 財經 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 超狂！這家陸企改了驚人名字 謝金河蹦出1句讚爆 - 財經 航海王小心了 歐盟課碳稅玩真的 拒交恐被驅逐 - 財經 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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