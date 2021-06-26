澳門法律工作者聯合會舉辦中共與「一國兩制」座談會，澳門中聯辦副主任張榮順在會上總結發言時指出，堅持中共領導是國家的憲法制度，具有最高的法律規範性和具有最強的法律約束力度。他稱，企圖推翻中共領導，就是企圖改變國家的憲法制度，在法律上屬於顛覆國家政權的行為。

張榮順表示，社會上有少數人存在認識的誤區，當中包括認為中共領導跟澳門沒什麼關係，他指出澳門在回歸以後，在澳門發生的所有事情都跟中共的領導脫離不了關係，他稱，中共領導制定基本法，1999年中國對澳門恢復行使主權，對澳門行使全面管治權，在中共的領導之下，是澳門特別行政區憲制秩序的重要組成部分。

澳門法律工作者聯合會會長崔世昌致辭時稱，澳門作為中華人民共和國不可分離的部分，尊重和維護中共領導，是憲法和基本法共同確立的澳門特別行政區憲制秩序的重要內容，是「愛國者治澳」的基本要求和維護國家安全的基本底線，是澳門「一國兩制」事業行穩致遠的重要保障，絕不容破壞。