高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon正式接任執行長，並成為公司第四任執行長。Cristiano Amon表示，高通不僅將繼續推動5G擴展到主流裝置以及手機之外的更多終端類型，還將透過重要技術支援實現萬物與雲端相連，在推動眾多產業的數位轉型中發揮關鍵作用。

高通指出，在他加入高通的26年中，尤其是擔任QCT（高通CDMA技術公司）總裁和公司總裁期間，Cristiano不僅在制定策略和管理日常營運中扮演關鍵角色，更包含在推動領先業界的藍圖上，以及將我們的事業版圖從手機擴展到汽車、運算、基礎設施／邊緣基礎設施、物聯網、射頻前端、連網、網路等方面。當然，他還在推動和加速5G部署的進展中發揮了重要作用。

高通表示，Cristiano能夠洞察全局，善於解決複雜議題和在不確定性中帶領公司不斷取得突破。在此上任之際，Cristiano著眼於5G將為每個產業帶來的機遇，以及5G將在眾多企業的數位轉型中發揮的關鍵作用。

高通公司總裁暨宣布交接後即將上任的執行長Cristiano Amon表示，被任命為高通公司的下一任執行長，我感到非常榮幸，也很感謝Steve和董事會對我的信任。高通是一家了不起的公司。

Cristiano Amon說，數十年來，我們一直處於創新的最前線，我對於維持這個領導地位，帶領公司持續邁進滿懷期待。高通不僅將繼續推動5G擴展到主流裝置以及手機之外的更多終端類型，還將透過重要技術支援實現萬物與雲端相連，在推動眾多產業的數位轉型中發揮關鍵作用。

Cristiano Amon指出，整個產業對於高通解決方案的需求比以往任何時候都更加明確，高通的領導地位也從未如此顯著。我期待與全球41000名高通員工並肩合作，共同創造能徹底改變人們生活、工作和相互聯繫方式的技術。

高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon於2021年的世界行動通訊大會（MWC）主題演講中指出：「從推動更高效率與更安全的交通系統的連網汽車，到敏捷的未來工廠，再到如今開始出現的超連接企業，5G幾乎對每個產業帶來影響。

高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon將在太平洋時間7月1日上午6點發送給員工的內部訊息中表示，高通的創新技術已徹底改變了整個產業、改善數十億人的生活，並解決許多社會中的最大挑戰。我們透過推動智慧型手機的發展縮小數位落差，而現在，藉著5G，我們正透過實現運算能力的普及以進一步推動這一點。高通的技術正協助塑造更美好的未來。

Cristiano Amon在信中指出，簡言之，當我們將高通的技術引進任何產業、任何部門，甚至基本上是世界的任何領域時，都是在實現並加速連接數位未來。而成為這其中的一份子，是一件非常了不起的事情。