一名張姓女子昨(26日)開一輛小貨車前往梧棲漁港載貨，趕時間下沒拉手剎車就離開，導致整輛小貨車往前滑行墜落海中，剛好海巡哨所人員到港口監視系統影像，立刻前往查看，還請求警消支援搜救，事後張女回報現場見大批警消，才知道自己的車掉入海中，只好自掏腰包請吊車吊起，還自己承認忘了拉手煞車所導致。

小貨車突衝入梧棲漁港，糊塗女駕駛辯稱忘了拉手剎車。(戴志揚翻攝)

小貨車突然衝入梧棲漁港，肇事女駕駛辯稱忘了拉手剎車。(戴志揚翻攝)

昨天下午1點26分，海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所值班人員利用港區監控系統巡視，發現梧棲漁港轉角處有群眾聚集，疑有車輛落海，立即通報派港巡人員趕赴現場協助。

台中梧棲漁港發生小貨車落海，女駕駛疑忘拉手煞車，導車車輛車頭朝下，滑落港底沉沒。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

台中梧棲漁港發生小貨車落海，女駕駛疑忘拉手煞車，導車車輛車頭朝下，滑落港底沉沒。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

海巡署同步通報台中港務消防隊防風林分隊及台中港務警察總隊漁港中隊到場協助，經海巡人員調查，駕駛將小貨車停於碼頭邊後，隨即下車裝卸魚貨，疑未拉起手煞車，導致車輛滑落海裡，車主也請吊車業者前來協助拖吊，所幸人員平安，且無油汙情事發生。

海巡署中部分署表示，海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所值班人員利用港區監控系統巡視港區時發現，於梧棲漁港港區內轉角處疑似有車輛落海，隨即通報派港巡人員趕赴現場並予以協助，經瞭解，車主疑似未拉起手煞車導致車輛滑落港區，已先行連繫吊車業者前來協助拖吊，所幸人員均安，且無油汙情事發生。

海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所值班人員利用港區監控系統巡視港區時發現，於梧棲漁港港區內轉角處疑似有一輛貨車落海，隨即通報港巡人員趕赴現場並予以協助，並連繫台中港務消防隊防風林分隊及台中港務警察總隊漁港中隊到場協處，經調查，車主駕駛小貨車停於港區後下車時，疑似未拉起手煞車導致車輛滑落港區，後續由車主連繫吊車業者前來協助拖吊，所幸本案人員均安，且無油汙情事發生。

第三岸巡隊呼籲；請民眾到岸際或港區遊玩時，一定要注意潮汐及觀景安全，並特別注意停車區域及方式是否安全，以免發生憾事，最妥適的停車方式，即為打P檔拉手煞車，若將愛車停於斜坡上，建議於輪胎前(下坡路段)、後(上坡路段)加上車檔，如石塊，以防萬一，再次提醒民眾於港區、岸際若發現危難或不法，可撥打海巡118免付費服務專線，本隊立即派員查處，另為推動廉政效能，執行反貪、防貪、肅貪工作，若民眾發現貪瀆情事，請撥打廉政署廉政檢舉專線0800-286-586或海巡署廉政專線02-22399241檢舉。