全世界正為減少污染，早日實現碳中和不遺餘力，中國大陸也曾表示，將在2060年實現淨零碳排。因此，如何去除燃煤發電與製氫能時造成空污的二氧化碳，然後再大規模的捕集碳元素後、再加以利用與封存，這種CCUS技術(Carbon Capture, Utilization and Storage)就至顯重要，同時，亦能助中國大陸早日完成脫碳攻堅。

目前中國大陸還是飽受煤炭污染之苦，但當地政府已誓言，至2060年時將實現淨零排放，也就是碳中和目標，但學者專家認為，解決方案不是要放棄現有燃料，而是將產業升級。因此，減少空污以及價值開發並不相斥且可並續。

因為，能源轉型方面，不僅包括以現代環保燃料替代傳統化石燃料，如何將具污染性的化石燃料低碳利用，也是一個重要議題。根據統計，將傳統發電廠關閉不用的話，會產生3至7兆人民幣，約0.46億至1.08兆美元資產閒置問題。而就該產業人力來說，2013至2018年期間，從業人數已大幅下降約4成。

因此，未來將煤炭氣化後，所得到的氫氣可使用在各種用途上，至於需求也可透過備用發電來維持。中國大陸若要完成淨零排放目標，也可大大借助前述的大規模碳元素捕集、再利用以及封存技術(CCUS)。

二氧化碳捕獲與封存CCS(Carbon Capture and Storage)的進擊版CCUS，簡單來說是多了一個再利用。CCUS是將捕集技術，是收集二氧化碳，以減少釋放至大氣中，然後將收集到的二氧化碳，使用化學反應轉化為甲醇等不同化學產品再利用。至於封存二氧化碳，則是把二氧化碳灌入合適地層中，長期儲存在地底深處。

藉由CCUS方式，可克服太陽能與風能輸出量短期不足之處。不過，在極端天氣條件下，仍需要傳統化石燃料。因此，如何在不增加碳開採之下，建立戰備儲碳以確保能源充沛無虞，就是首要之務。

目前，中國大陸大概7成氫氣來自煤氣化。未來一旦使用CCUS技術的話，不僅還是可以用煤來製氫，而且還可避免大規模排放污染。保守估計至2050年時，中國大陸煤炭消耗量可降至約10億公噸，不過仍占總消耗量的10%至15%左右。

中國大陸積極推進環保，並首次將CCUS納入2021年通過的十四五規劃中，由此可見其重要性。至於相關政府部門也正在製定碳中和，與碳達峰詳盡實施規劃。碳達峰，中國大陸預定2030年左右，二氧化碳將到達排放高峰期。學者專家認為，現在CCUS雖有了架構，但受限技術瓶頸、基礎建設落後與市場缺乏配套，導致整個成本壓不下來，故未能普遍實施。

CCUS需要高濃度二氧化碳廢氣流來降低成本。但是，中國大陸燃煤電廠排放的二氧化碳濃度相對較低，以及目前還沒有管線運輸長距離的二氧化碳，加上也沒有普及化使用。不過，中國能源投資集團（China Energy Investment）於2020年時，已開始在陝西有一項15萬噸的CCUS試點工作。

目前，中國大陸是全球最大碳排放國，排出總量約占全世界近3成，大概是歐盟、美國與印度這3個地區的排放總量。在2060年前碳中和，是習近平喊出的目標，除了要洗刷污染最大戶污名外，同時，其中的除碳商機更是高達100多兆美元，也令全球各行各業都想來分一杯羹。