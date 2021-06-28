工商銀行最新通知顯示，自6月25日起，工商銀行廣州地區房貸利率調整為首套LPR＋90BP至5.55％，二套為LPR＋110BP至5.75％。繼工行之後，多家銀行也跟隨上調了廣州地區的房貸利率。

這已是廣州半年來房貸利率的第4次上調。一位貸款仲介表示，目前廣州二套房貸利率最高已突破6％，預計下半年將進一步上調。

除了工行，民生銀行、平安銀行、郵儲銀行等近日也相繼上調了其在廣州地區的房貸利率。

其中，民生銀行廣州分行於6月25日起將首套、二套房貸利率同時上調15BP，首套房貸利率由原來的LPR＋70BP上調至LPR＋85BP，即5.5％；二套房貸利率由原來的LPR＋85BP上調至LPR＋100BP，即5.65％。目前，該行平均放款等待時間預計2-3個月左右。

加上這一次，半年以來，廣州地區已經經歷了4輪房貸利率的上調。

今年年初，廣州工農中建四大行房貸利率率先上調，拉開了年度序幕。在四大行的帶頭下，股份行也紛紛同步上調。截至目前，廣州地區的房貸利率已經突破了2018年10月的頂點，達到近年來的新高。