高端疫苗6月15日向食藥署提出國產疫苗EUA，食藥署今證實，技術性文件不齊，7月底才有辦法進行EUA審查，看來國人7月底要打高端疫苗，時間可能要延宕；對此，高端疫苗尚無回應，但股價在消息傳出後，自中午12點率先反應，從269元回跌、最後收在258元。

國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，高端股價容易受市場消息影響，先前漲停板、跌停板，主要是沒有產品線、營運模式也未完全建立，日前股價最高漲到417元，靠的是投資人對疫苗上市、營收暴衝的心理預期。

高端疫苗原本預估7月上市，若EUA審查延後、晚1個月上市，蔡明翰預估，等於對今年業績衝擊達6分之1，因此，任何利多、利空消息，對該檔股票來說，可能造成大幅震盪的影響，未來國產疫苗上市，股價仍會拉回，但預測回檔空間不會太大。

蔡明翰以台積電、產品線多元為例，單一事件或客戶取消訂單，對股價衝擊是短暫影響，震盪幅度也不會這麼大。