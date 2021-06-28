全球最大電信展MWC今日開展，不過今年受到疫情影響，國際各大品牌多選擇線上展示創新技術，掀起5G O-RAN熱潮的O-RAN聯盟(O-RAN Alliance)，也邀集全球各大廠商線上參展，如諾基亞、Nvida、高通、NTT DOCOMO等，展示歷來最多38項技術，和碩表示，和碩攜手工研院、是得科技所展示的5G O-RAN端到端專網基站，是臺灣唯一通過審查程序，與各國齊步大展資通訊的技術，期望搶攻國際市場商機。

和碩聯合科技第六事業處總經理馮震宇表示，和碩近年來已投入大量人力布局5G技術發展與垂直整合應用，不同於過去聚焦在單一產品，藉由End-to-End的5G企業專網解決方案，推動完整端到端的服務，第一步就是5G基站。

和碩表示，基於O-RAN標準開發的5G基站除了3GPP標準介面外，並包含O-RAN O1、E2開放介面，搭配5G智慧基站網管系統(5G O-RAN RIC)，達到自建構網路(SON)，可針對不同場域應用進行效能最佳化，並且採用COTS硬體將兩個gNB基站部署於一台X86伺服器中，效能可達到下載1.7Gbps、上傳達到400Mbps，大幅降低硬體成本外，後續硬體設備採購與維護升級更為便利，另外採用網路功能虛擬化平台技術(NFVI)符合O-RAN標準的雲布建，提升高可用性(High Availability)，並進一步提供客戶在不同場域更彈性、快速、 客製化的服務。