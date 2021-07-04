繼前2日桃園高齡接種率繳出65.8％、67.5％的好成績，桃園市長鄭文燦4日於防疫記者會指出，桃園4日高齡接種率突破7成來到72.5％的新高，鄭補充，此接種率還不包括長照住民，所以整體覆蓋率還會更高，強調桃園高齡接種意願「超高」。

鄭文燦指出，桃園4日進行到73至74歲的高齡接種，造冊共計26399人，而實際接種人數達19146人，接種率較前2日再提高，達72.5％，並補充，目前接種率未包括長照住民、醫院診所系統人員，所以整體覆蓋率還會再提高，鄭強調，桃園民眾防疫意識已大幅提高。

4日武漢國中接種站出現排隊堵塞情形，鄭文燦表示，該站因為健保雲端系統塞車，導致無法上傳資料，但當下已請該站改成下午、晚上再上傳資料，問題很快就被解決，而針對4日29個社區接種站秩序，鄭文燦表示，整體來說接種秩序非常良好，醫療和服務團隊都讓長者可以放心接種。

鄭文燦指出，4日不在籍接種人數共984位，從高齡接種開放至4日更是來到6500位不在籍接種，補打的有425位，鄭文燦近一步表示，以2日至4日73至78歲長者3天的高齡接種來計算，累計共施打43995劑，接種率高達69.1％，鄭文燦強調，這代表民眾支持接種，且施打意願「超高」。

此外，鄭文燦呼籲欲施打第2劑AZ疫苗的民眾，可以前往衛生所、合約醫院診所進行施打，不用前往接種站，因接種站的施打以長者為主，強調接種站是以分齡、分里、分時段、分地點的方式來推動接種，請欲施打第2劑的民眾先回到醫院、診所進行施打。