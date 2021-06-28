歐美各國陸續解封，看好美國地材需求火熱，專業室內裝修建材品牌銷售商寶陞(2948)、塑膠地磚地板美吉吉-KY(8466)、積極推進、加碼美國業務佈局；寶陞擴大北美經銷網路，在德州聖安東尼奧新銷售據點。美吉吉則前進喬治亞州設立子公司及發貨倉庫。

寶陞累計今年1-5月合併營收7.79億元，100％來自北美市場；美吉吉今年前五月合併營收13.48億元，其中，美國銷售比重有14％水準。

寶陞指出，集團看準德州地區房市交易熱絡度上升速度快，且未來市場需求有望更為熱絡，因此在聖安東尼奧地區擴增新銷售據點，目前已完成裝修並啟用挹注銷售貢獻。

隨著美國政府接連推出大規模的財政刺激方案等，寶陞指出，美國整體房市交易持續熱絡，居家裝修需求暢旺，因此積極推動加州、德州銷售據點、倉儲中心等規模持續放大。

美吉吉指出，喬治亞州地區為美國地材市場主要品牌、大型經銷商聚落區域，完成美國分公司以及倉儲中心設立後，未來可滿足鄰近區域客戶一周內產品交期，相較一般交期約需三週以上的時間大幅縮短，不僅持續深化美國既有OEM/ODM外銷代工業務合作，同步積極拓展美國前十大主要品牌、通路經銷商等大型代工接單契機。

除此之外，美吉吉表示，台南新廠專攻 SPC石塑地磚產品線，目前於美國地區市場接受度最高，台南新廠今年第四季進入試量產階段，未來，將更大幅拉升美吉吉在美國地材市場競爭力、強化拓展美國地區接單，創造集團未來營運良好成長引擎。