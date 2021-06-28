性別自主運動(LGBTQ)近10年在全球成為不可阻擋的潮流，不過東歐國家政治高層對此頗不以為然，先是匈牙利立法禁止校園傳播LGBTQ內容，現在是捷克總統米洛斯‧澤曼( Milos Zeman)直接表示討厭變性人，他直斥「變性就是自殘」，而且略帶反諷的說，異性戀者應該也該在布拉格舉行「我是異性戀，我為此驕傲」的遊行。

今日俄羅斯(RT)報導，在周日的一次採訪中，這位向來直言不諱的捷克領導人，再次坦率的分享他對性別認同問題的看法。

澤曼說：「我能理解同性戀者，包括男同、女同等等。但是你知道，我完成不能接受什麼？變性人！如果有人接受變性手術，就我來看，他就是自殘！要知道變性手術都是有風險的。我老實的說，這些變性人真的讓我感到噁心。」

2018年在布拉格的LGBTQ遊行，澤曼說，要是他年輕時代，就會辦異性戀遊行來反制。(圖/YOUTUBE)

他還抨擊#MeToo 運動，並且對布拉格一年一度的「驕傲遊行」表示失望。他說，如果他再年輕一點，他會發動一場數百萬名異性戀者的大規模示威活動，同樣也叫驕傲遊行。

「我將安排所有異性戀者，都能乘坐公共汽車和火車到布拉格，而且公車上也掛有異性戀值得驕傲的海報，這樣每個人都可以認清所謂的驕傲遊行是多麼沒有意義。」

當然，澤曼的發言必然引起LGBTQ團體的憤怒，布拉格驕傲協會的丹尼爾·齊克蒙德(Daniel Zikmund )痛斥，「總統的言論，可能煽動對該國性少數群體的仇恨。」

澤曼的評論是回應有關布魯塞爾和布達佩斯之間的矛盾，匈牙利法律剛剛通過「禁止在學校教材中提及 LGBTQ」，引起西歐國家，特別是荷蘭、盧森堡的反彈，荷蘭總理認為匈國應退出歐盟，其他西歐國家也譴責匈牙利的做法。澤曼稱，各國對LGBTQ的見解不同，其他國家如此干涉匈牙利內政顯然是不合適的。

澤曼表示，就他所知，匈牙利總理維克多·奧爾班(Viktor Orban)並不反對同性戀，而是認為在性教育方面反對刻意暗示孩子的多元性取向。再次表達自己對女權主義者、MeToo 運動感到惱火。澤曼強調，他不反對性教育，但孩子們太小，無法理解這些複雜的話題。

這位捷克領導人經常因為直言不諱而登上頭條。2016 年，他堅稱將穆斯林移民想融入歐洲「幾乎不可能」，因此受到抨擊。

他對Me too的批評也沒停過，後來他在布拉格的投票站，遇到了1名赤裸上身的女性活動家對他抗議「女性也有坦胸露乳權」。他當下沒有什麼反應，但後來被問到此時時說，他對於自己成為了露胸女權主義者的目標「感到榮幸」。