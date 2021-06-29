中共為了建黨百年舉行一系列慶祝活動，28日晚間在北京鳥巢舉行「偉大征程」大型文藝演出，中共中央總書記習近平到場觀看表演。（許依晨攝）

中共為了建黨百年舉行一系列慶祝活動，28日晚間在北京鳥巢舉行「偉大征程」大型文藝演出，中共中央總書記習近平到場觀看表演。歌手張韶涵以「中國台灣」身份與「中國香港」成龍等人同台合唱「保衛黃河」。

活動表演按照中共的歷程編排，前半段敘述早年毛澤東時期抗戰故事，後半段依序進入鄧小平、江澤民、胡錦濤與習近平時代。每當一有上述領導核心畫面出現時，現場觀眾歡聲雷動，掌聲不斷，當中又以現任中共中央總書記習近平畫面最多。

除了中共主要領導人各時期的政績外，表演主題也包括1997年港澳回歸、抗擊SARS、汶川大地震救災，並重溫北京奧運、上海世博會、神舟七號太空船發射等歷史時刻場景。此外，這兩年爆發的新冠抗疫，也是表演的重要環節，現場群眾給予熱烈鼓掌。

與台灣有關的元素為張韶涵以「中國台灣」身份參與演出，根據表演節目單上的註明，張韶涵為「中國台灣」，成龍則是「中國香港」，另外還有兩名「中國澳門」的劉乃奇和盛梅，四人同台合唱「保衛黃河」。

除習近平外，還包括李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等中共和大陸國家領導人，大會也邀請各國使節和境內外媒體與約2萬名觀眾一起觀看演出。

香港特首林鄭月娥和澳門特首賀一誠也受邀到場觀賞表演。