布林肯（右）稱美對華目標是支持二戰後自由開放體系，中國外交部打臉。圖為今年6月23日布林肯在柏林會晤德國總理梅克爾（左）。（美國國務院）

中國外交部發言人汪文斌29日主持例行記者會表示，中國一直是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國的發展是世界和平力量的增長。他強調，美國是最大的國際秩序破壞者；美國聲稱的「以規則為基礎的國際秩序」，實質是讓美國主宰世界的霸權秩序；國際秩序不應是美國主宰下的霸權秩序，國際規則也不應由美國或美國為首的「小圈子」制訂。

大陸澎湃新聞在記者會提問，據報導，美國國務卿布林肯訪歐期間受訪時稱，美國對華目標是支持二戰後建立的基於規則和標準的自由、開放體系。美國國務院聲明，布林肯同歐洲國家領導人討論了跨大西洋合作，應對中國經濟脅迫行為以及破壞基於規則的國際秩序的企圖。

汪文斌表示，中國一直是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國的發展是世界和平力量的增長。我想再強調三點：

第一，美國是最大的國際秩序破壞者。美國肆意毀約退群，動輒對他國實施非法單邊制裁和軍事脅迫，對國際和地區和平穩定造成嚴重危害，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

第二，美國聲稱的「以規則為基礎的國際秩序」，實質是讓美國主宰世界的霸權秩序。對此，世界上絕大多數國家，包括美國的盟國在內並不認同，真正回應和追隨的只是極少數國家。

第三，世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一套規則，就是以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則。國際秩序不應是美國主宰下的霸權秩序，國際規則也不應由美國或美國為首的「小圈子」制定。各國應當秉持和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，推動國際關係民主化，攜手構建人類命運共同體。