「只要愛情，不要疫情」台東多處原鄉部落設自主防疫站，以防堵疫情，縣議員古志成說，設站是為了阻絕病毒入侵，卻出現族人互相檢舉群聚、沒戴口罩等，反而造成族人感情撕裂，希望警方以柔性勸導及協助方式代替取締。

古志成今天在縣議會總質詢時表示，台東縣從最南端的達仁到南橫的利稻，有40多個部落設立自主聚疫站，把三級防疫警戒升級到加強版，原意是要阻絕外客，但因部落的生活型態原本就容易群聚，有什麼事就會聚在一起商討，自防疫以來，已經出現族人互相檢舉未戴口罩、群聚等撕裂感情的現象。

古志成以南投有警察在喪禮場面蒐證群聚為例，提醒警方應該協助分流，或保持安全距離為前提，而不是為取締而取締，部落裡部落裡喪事，如果沒有人去弔唁，是很淒涼的，不要因為防疫而造成情感的撕裂。

對此，台東縣警察局長趙瑞華表示，在方法、技巧上可再做調整。古志成也提到，部落族人設防疫站，有些全村都是志工，輪流排班守護部落，非常辛苦，他們接觸外來的遊客很多，讓人心驚膽跳，1個多月來，有些已呈現疫態，內耗相當嚴重，建議縣府原民處給予防疫經費或給志工薪水。

古志成最後秀出寫有「只要愛情，不要疫情」的長條毛巾，強調部落族人都很有感情，也都不要疫情，卻因為疫情，撕裂了感情，縣長饒慶鈴會心一笑，並肯定部落設立自主防疫站，對台東縣的零確診，有相當的貢獻。

此外，古志成也詢問在場主管，還沒打疫苗的舉手，結果常要跑第1線及要接觸很多老百姓的縣長饒慶鈴、副縣長王志輝，還有多位一級主管都還沒打，僅少數幾位主管施打，讓他感到很訝異，質疑是否太缺疫苗？希望他們快去施打，這不是特權。