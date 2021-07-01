林先生也說，如果防疫旅館有良好的疏散措施，相信就不會有同住者，還有英勇的消防人員因此喪命，希望有關單位能夠深入調查，也再次感謝消防人員的救援。（本報資料照片）

彰化市喬友大廈火警，一共造成4死，包括一名消防員不幸殉職，一名30日中午才住進防疫旅館的林姓男子出面指控，當天8點就有聽到警鈴聲，開門查看工作人員表示誤觸，但五分鐘後就聽到消防車聲響，再次詢問才又改口有火警，請他們待在房間內，痛批逃生機制根本就有問題，甚至說根本沒有逃生機制。

40歲的林先生因工作在大陸停留3個月，30日抵台搭乘防疫專車到彰化，中午住進喬友的防疫旅館，起初認為環境不錯，設備很新穎，因此相當放心，怎麼知道晚上就發生火警，且工作人員傳達的訊息前後不一，導致錯失逃生機會。

林先生表示，晚上8點就傳出警報聲響，大家都開門探頭出來看，旅館工作人員先是表明誤觸，叫我們不要擔心先回房間內休息，但過５分鐘就聽到消防車的聲音，大家都很擔心。

林先生說，原以為誤觸可能是誤報檢查過後就會離開，但後續接連有五六台消防車進駐，大概8點30分濃煙就飄進來了，一聞到煙味門打開詢問旅館的工作人員，這樣真的沒問題嗎，但工作人員卻說現在房間是防火、防煙的門，希望大家躲在房間內門窗緊閉。

林先生痛批，防疫旅館沒根本沒有疏散措施，假如工作人員確定起火點是在二樓，應該可以提前安排逃往頂樓空曠區域，相信如果旅館有做好撤離措施，就不會有這麼多死傷，從起火到他獲救已經過了三個小時，好在房間有小窗可以呼吸，若沒有這個小窗他可能已經遭遇不測。

林先生也說，如果防疫旅館有良好的疏散措施，相信就不會有同住者，還有英勇的消防人員因此喪命，希望有關單位能夠深入調查，也再次感謝消防人員的救援。