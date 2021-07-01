根據最新統計，日本政府在3月截止的2020財年時，所徵收到的營業稅首次超過20兆日圓，約1800億美元。同時，這也是30多年前，日本首次開徵營業稅以來，第一次超過20兆日圓。

就法律專業用詞而言，營業稅全名為加值型與非加值型營業稅。因此，營業稅就根本而論等同於消費稅，也就是誰消費誰就要付這種稅，並不是刻板的認知是公司行號要負擔的賦稅。

日本最近一次調漲消費稅時間點，是在2019年10月，當時日本消費稅從8%上調至10%，占經濟成長動力一半以上的民間消費也頓時急凍。之後的半年至2020年6月底止，日本又受到新冠病毒影響，經濟連兩季都是負成長的。

時任日相安倍晉三曾表示，日本在10年內都不會再調高消費稅。

截至3月底為止的2020財年，日本政府收到的營業稅為21兆日圓，比前個財年增加2.6兆日圓，躍身為日本國庫最大貢獻者。至於個人所得稅與公司稅，則分別增至19.2兆日圓與11.2兆日圓。

2020財年日本消費稅創新高，是因為新冠疫情下，日本家庭當時搶購使用壽命超過3年的耐久財商品所致。

日本營業稅，2014年4月時，從5%提高到8%。另外，2019年10月時，再次提高到10%。日本過去兩次提高營業稅，希望藉此能累積社會福利資本，以因應快速老化社會結構。