彰化防疫旅館惡火勇消殉職 同袍捂臉痛哭照令人心碎

更新內容17:50)彰化喬友大樓昨晚（30日）發生嚴重奪命火警，造成包括消防員陳志帆與3名防疫旅館房客在內，共4死20傷，其中一名死者是57歲的陳建光傳道士。陳男上月27日與妻子從泰國結束社會服務工作回台檢疫，不料遇到大火，在房內昏迷了5小時後罹難，剛回台4天就與家人天人永隔。陳姓傳道士的女兒，今（1日）中午還原火災當下與母親通話的過程。

陳女表示，他們一家人住在台中東勢，父母返台後，可能是台中的防疫旅館滿了，被安排到住進彰化「喬友」，2人各住一間房，沒想到爸爸才回台4天就遇難。

陳女說，火警當下媽媽一直與她保持電話聯絡，並回報現場狀況，媽媽對她說，爸爸晚上9點多在房間裡昏倒，直到凌晨2點多才被救出來，因為昏迷了5個小時，送醫時已經沒有生命跡象」，因為媽媽是護理人員，爸爸被送醫時就知道狀況不樂觀。

陳姓傳教士的小舅子吳以撒質疑一場火災，竟然救了8小時，直指延誤救援，造成多人死傷，他表示，姐姐今年1月跟姐夫一起到泰國傳教，6月27日返台透過旅行社安排住進彰化的防疫旅館。昨晚8點40分左右，他得知彰化防疫旅館大火，趕緊打電話聯繫姐姐，一直到9點左右姐姐才接聽。

吳以撒說，當時姐姐語氣非常驚恐，告訴他四處都是煙，根本沒有辦法出去，只能打開一點點窗戶勉強呼吸，姐夫吸入太多濃煙，倒在地上。吳以撒趕緊打電話通報消防局「9607房有2個人，1個人已經昏迷，麻煩趕快救人！」

吳以撒深夜11點多再打電話給姐姐，姐姐哭著說，姐夫已沒有反應，可能已經不行了。他問消防局人員到了沒有？姐姐哭訴，還沒有到！吳以撒說，他今天凌晨1點多再打電話給姐姐，姐姐虛弱表示「消防局人員還是沒有到......。」

吳以撒說，後來妹妹開車衝到現場，才知道姐姐在凌晨2點多被救出，因嗆傷住院治療；吳以撒質疑，拖了4、5小時才將姐姐救出，同住一間姐夫卻沒有被搜救到，一場火災救援了8小時，最後搜救才找到姐夫，造成多人死亡，質疑救援速度實在太慢，「有點離譜！」

據台中市民政局長吳世瑋表示，陳姓傳道士５８歲，與妻子6月27日一同到泰國，回台後入住彰化喬友防疫旅館，預計7月12日檢疫期滿，沒想到發生這樣遺憾的事，陳妻已移至其他防疫旅館檢疫。

彰化喬友大廈過去曾是彰化市知名地標，但經營不善荒廢10多年，前後一共經歷4次火警，包含人為縱火，2年前百香果旅館進駐7至9樓，今年轉為防疫旅館，消防安檢皆合格，業者蔡進峰出面還原，他說最早大約6點半左右就有濃煙竄出，他跑到火災受信總機查看，發現顯示火警，隨即帶著同仁拿著滅火器往下查看，但已經來不及，抵達一樓就發現消防員已經在現場待命。

蔡進峰說，旅館所有消防法規都有符合規定，包含防火門，天花板也是使用防火材質，第一時間要求緊閉門窗，但仍有少許濃煙竄入，燻黑部分天花板及牆壁，其他設施則都沒有受到損傷，而旅館內住民都是回國持有陰性報告須隔離14天的旅客，沒有確診者。

蔡進峰強調，大廈2至4樓都是空房，5樓目前則是有拉皮、防水工程在進行，目前起火原因傳出是在二樓，但沒有經過證實他也不敢確定，2樓是空屋堆放大量廢棄物，因為之前有傳出遭人縱火的紀錄，還是自燃或其他原因他也不敢亂說，只能等待後續調查釐清。