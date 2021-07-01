6月全月實施疫情三級警戒，台電罕見停收整月的夏月電價。至於7月是否也暫緩，行政院指交由經濟部審酌。對此經部表示，將從是否造成夏天用電成長、三級是否繼續延長等三條件評估。不過因為疫情指揮中心已在討論降級或微解封，以經濟部所提條件來說，想停收機率不高。

台電夏月電價從6月實施到9月，這次6月對住宅停收，約1000萬戶家庭受惠，以每月平均用電近500度來說，1個月可省下166元電費，用電月多省越多，但如此會讓台電少收14億元。

因此對外界期望7月夏月電價也緩收，政府態度較審慎。經濟部表示，7月是否暫緩，須從三項條件去評估。首先是實施夏月電價對住宅、工業用電有抑低效果，實值7月夏天用電高峰，加上核二1基載電力提早停機，如再取消夏月，造成的7月用電成長要計算。

其次是必須衡量對台電年度盈虧。最後是三級是否7月12日後繼續延長，亦是觀察重點。

但如以經濟部三條件來看，由於目前新冠疫情案例趨緩，疫情指揮中心已鬆口在評估降級，如不延長，7月停收夏月電價機率相對就降低。