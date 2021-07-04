新北莫德納疫苗施打 預約接種率達94％ 15:462021/07/04 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（4日）主持防疫記者會。（新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（4日）主持防疫記者會表示，第一階段開放莫德納疫苗72歲以上長者接種，7月2日至4日中午12時止，預約共7萬3248人、完成接種6萬8495人，接種率達94％，侯友宜再次強調，依據年齡、依據順序，長者安心施打，只要年齡到，一定打得到。 莫德納的魔力！雲林縣8鄉鎮施打率逾100％ 台中市議員張瀞分今接種 籲中央速提供足夠疫苗 #默德納 #94 #依據 #年齡 #疫苗接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開放外國人接種莫德納疫苗 侯友宜：目前76人符合資格 11:292021/07/04 生活 獨／周興哲long stay大陸3個月 打算接種疫苗 12:562021/07/04 娛樂 新北72歲以上外籍人士開放施打 侯友宜視察：一起增加抵抗力 11:272021/07/04 生活 嘉市70歲以上市民施打莫德納疫苗 7日開放預約、9日開打 13:492021/07/04 生活 疑打莫德納猝死 1天驚傳2起 04:102021/07/04 生活新聞 搶打莫德納 單日18萬人接種飆新高 04:102021/07/04 生活新聞 台北攤販2.6萬人 首批周一接種 疫苗不足 7000人恐打不到 04:102021/07/04 焦點要聞 接種群聚餵蚊子 新北允改善 04:102021/07/04 地方新聞 桃園接種率破6成 籲中央補足疫苗 04:102021/07/04 地方新聞 金燕打完兩劑輝瑞 籲長者接種多喝水 04:102021/07/04 娛樂新聞 彰縣75至84歲長者施打莫德納 264個接種站同步施打 13:292021/07/04 生活 生活熱門新聞 新北莫德納接種年齡降至6字頭 兩年齡本周開放預約 - 生活 直播》板橋、樹林兩大市場爆確診 侯友宜：休市3天全面採檢 - 生活 7／12能否微解封？侯友宜首度鬆口吐兩字 - 生活 傳上海復星成立專案助台買疫苗 陳時中10字回應 - 生活 北部4縣市大雨特報 準颱風烟花走超快 今晚起變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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