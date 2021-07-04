新北市長侯友宜今（4日）主持防疫記者會表示，第一階段開放莫德納疫苗72歲以上長者接種，7月2日至4日中午12時止，預約共7萬3248人、完成接種6萬8495人，接種率達94％，侯友宜再次強調，依據年齡、依據順序，長者安心施打，只要年齡到，一定打得到。