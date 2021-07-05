宜新實業（4440）今（5）日送件申請股票上市，為今（110）年第7家國內公司（不含國內創新板1家）申請股票上市。

宜新實業目前在興櫃市場交易，今日在興櫃收盤成交參考價為52.1元，上漲2.72％，收盤均價為51.17元。宜新實業公司負責人邱倉沛，公司實收資本額6億元，主要產品為彈性包覆紗及加工絲，109年度稅前純益1.48億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.85元。