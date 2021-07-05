宜新實業今日送件申請股票上市 18:302021/07/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜新實業（4440）今（5）日送件申請股票上市，為今（110）年第7家國內公司（不含國內創新板1家）申請股票上市。 宜新實業目前在興櫃市場交易，今日在興櫃收盤成交參考價為52.1元，上漲2.72％，收盤均價為51.17元。宜新實業公司負責人邱倉沛，公司實收資本額6億元，主要產品為彈性包覆紗及加工絲，109年度稅前純益1.48億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.85元。 滴滴出行App 遭陸勒令下架 新北確診創新低 無不明感染源 #宜新實業 #申請股票上市 #送件 #收盤 #創新板 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸碳交易價格 創近四周新高 04:102021/07/05 全球財經 首檔戰略新板股票 東研信超7／26登錄交易 16:102021/07/05 財經 林口媒體園區動土 將成北台最具規模娛樂商城 10:502021/07/05 生活 台微體10／8下市 森投資以每股100元對價換股 17:212021/07/05 財經 老鳳祥B股 擬轉赴港上市 04:102021/07/05 全球財經 中國網路安全審查之火燒向「貨運版滴滴」 美股上市公司滿幫中招 11:302021/07/05 財經 高雄軟體二園區 即日起動招商至8月底 16:312021/07/05 區域情報-高雄 高市府推出幼兒照顧補貼 減輕防疫人員壓力 16:132021/07/05 寶島 《國際金融》IPO持續發燒 華爾街大行爽賺逾6.5億美元 10:012021/07/05 財經 《鋼鐵股》久陽看好H2鋼市、加速子公司榮福IPO 10:182021/07/05 財經 李長榮化工進駐中科虎尾園區 17:512021/07/05 財經 財經熱門新聞 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 大咖炒完鋼鐵、航運後 下一波多頭爆點浮現 - 財經 被台積電撐大！台股逼近萬八還不崩 謝金河吐5字答案 - 財經 BCI指數大暴殺 手上有散裝3雄小心了 - 財經 遠不及一線大廠標準？ 韓媒爆料三星5奈米良率出大包 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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