台中民宅倒塌瞬間曝 車輛開出屋內幾秒整棟下陷炸出塵土（王文吉翻攝/台中傳真）

台中市潭子區一處磚造加鋼架鐵皮2樓住宅，今（6日）清晨6點多突然倒塌，一度將民宅後方的1對母女困住，所幸事後被警消救出，坍塌屋瓦將一旁轎車壓毀；而倒塌當下的影片曝光，只見1輛黑車從住宅內駛出後不到幾秒鐘，住宅就就開始崩塌，並掀起大片塵土遮蓋整個路面，驚悚瞬間讓民眾直呼千鈞一髮。

影片中，該住宅的民眾疑似發現結構不穩、建築有異後，就先將停在1樓車庫的黑車轎車駛出，沒想到黑車一駛出不到幾秒，房屋就開始崩塌，不但出現火光，但捲起漫天的塵土，整個路面幾乎都被塵土擋住視線，伸手不見五指、相當恐怖，監視器畫面也被塵土覆蓋，讓民眾驚呼真的千鈞一髮。

台中民宅倒塌瞬間曝 車輛開出屋內幾秒整棟下陷炸出塵土（民眾提供）

台中市消防局在清晨6點18分獲報並表示，潭子路一處民宅倒塌，當下派遣2個分隊前往救援，到現場後，才發現倒塌的民宅為磚造加上鐵皮與鋼架建築，僅房屋前半段毀損，還有1對母女檔受困在後方，於是架起雙節梯，讓受困民眾可以由後方爬到隔壁棟逃生，幸好均無受傷，但警消已請相關單位鑑定房屋倒塌原因。