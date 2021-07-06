俄羅斯目前正處於新一波的疫情高點，這與疫苗施打率過低有關，目前俄國疫苗施打率僅達12%，而且多數人沒有接種的意願。現在俄國東正教會也出出說重話了，稱拒絕接種疫苗的人犯了罪，他們自私又不負責任，必將在餘生中懺悔。

今日俄羅斯(Russia Today)報導，莫斯科宗主教聖堂都主教伊拉里昂(Metropolitan Hilarion)在接受俄羅斯 24 電視頻道採訪時說，沒有打疫苗是一種罪惡，他的教區居民經常向他懺悔沒有接種疫苗，將病毒傳染給了其他人。

都主教說：「只想到自己而不顧他人，就是一種罪惡，我們每個人，不僅要對自己負責，不僅對我們所愛的人負責，也應該對所有與我們接觸過的的人負責。要保護自己也要保護別人。」

或許是配合政府的防疫政策，最近幾個月，東正教會更加直言不諱地支持政府的疫苗接種計劃，伊拉里昂也透過自己的宗教影響力，在電視上呼籲大家遵守規則，並採取有效的預防措施。

俄羅斯新增病例達到24353起，比一個月前的 9145 起要大幅增加，顯見疫情正在惡化。這與 Delta 變種的出現有關。另外，俄羅斯自產的「衛星V」疫苗產量不夠快，既要滿足國內需要，又要供應國際，顯然有些忙不過來，比如瓜地馬拉向俄國購買1600萬劑，結果只到貨15萬劑，氣的瓜地馬拉要求退錢。