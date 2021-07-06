進入夏季之後，全台持續高溫炎熱，連帶用電量不斷攀升，6日用電量再度創紀錄，歷年7月用電排名第7名，還好台電大林5號機維修完成，重新投入發電，供電燈號轉為綠燈。

台電表示，6日各地氣候炎熱，最高用電量出現在在下午1時41分，尖峰用電達到3745.2萬瓩，為歷年7月單日用電排名第7名，同時也是今年用電排名第9名，實際備轉容量392.4萬瓩，備轉容量率約10.48％，供電亮出綠燈。