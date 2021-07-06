天熱用電再創新高 機組歸隊供電轉綠燈 19:192021/07/06 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 進入夏季之後，全台持續高溫炎熱，連帶用電量不斷攀升，6日用電量再度創紀錄，歷年7月用電排名第7名，還好台電大林5號機維修完成，重新投入發電，供電燈號轉為綠燈。 台電表示，6日各地氣候炎熱，最高用電量出現在在下午1時41分，尖峰用電達到3745.2萬瓩，為歷年7月單日用電排名第7名，同時也是今年用電排名第9名，實際備轉容量392.4萬瓩，備轉容量率約10.48％，供電亮出綠燈。 天氣炎熱 供電再亮黃燈 長賜輪將歸隊 長榮旺上加旺 #全台 #用電 #排名第 #供電 #用電量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞灣5G AIoT創新園區線上說明會登場 逾300企業有意進駐 17:062021/07/06 寶島 積極布局 經濟部力推國內最大5G AIoT實證場域 17:402021/07/06 財經 華立Q2及上半年營收同創歷史新高 16:132021/07/06 財經 多頭兵多將廣 台股萬八在望 04:102021/07/06 財經要聞 大林電廠跳機影響 今供電吃緊亮「黃燈」 08:372021/07/06 財經 油電緩漲 經部研擬評估 04:102021/07/06 財經要聞 上緯、天力、永冠、雲豹組大聯盟 離岸風電台灣隊 成軍 04:102021/07/06 財經要聞 高雄輕軌半年6車禍 增設號誌改善 04:102021/07/06 地方新聞 1分鐘讀財經》主力用2時段掛假單騙散戶 證交所出手管了 08:402021/07/06 財經 龍華科大 蟬聯企業最愛第一 04:102021/07/06 地方新聞 專家：供電夢魘才要開始 04:102021/07/06 財經焦點 財經熱門新聞 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 長榮放風3天還是要移監 明起20分鐘撮合一次 股民竟喊安心上路 - 財經 超狂！一天當沖15次長榮 網看對帳單驚喊：想拜你為師 - 財經 3大資產同時崩盤？專家驚爆史詩級泡沫化恐來臨 - 財經 陽明出關第1天噴漲停 狠甩長榮、萬海原因曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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