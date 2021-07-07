比利時駐韓國大使夫人相雪秋5日又傳出賞公園清潔工巴掌，甚至被控踢飛對方的便當。

比利時駐韓國大使夫人相雪秋4月才因為掌摑韓國女店員引發軒然大波，導致比利時提前結束大使萊斯庫耶（Peter Lescouhier）的任期，5日又傳出相雪秋賞清潔工巴掌，甚至被控踢飛對方的便當。

綜合韓聯社、《首爾新聞》、SBS等韓媒報導，比利時駐韓國大使夫人相雪秋再度躍上新聞版面，首爾警方5日表示，5日上午9時30分左右，相雪秋在首爾龍山區一座公園和一名65歲女清潔工發生肢體衝突，清潔工的掃帚不慎碰到相雪秋的身體，引發雙方衝突。

警方說顯然雙方都有動手，但是當警方到場後，兩人又紛紛表示不希望對方受到懲罰，因此警方迅速結案。

比利時駐韓國大使夫人相雪秋5日又傳出賞公園清潔工巴掌，甚至被控踢飛對方的便當。

當時相雪秋因為被清潔工推倒在地而就醫，不過當天下午清潔工又到警局報案，指控相雪秋賞她2巴掌，還詢問如何提出指控。

清潔工後來受訪時坦承，確實在衝突中把相雪秋推倒在地，不過強調整起紛爭是相雪秋先起頭的，指出2周前曾受到相雪秋的侮辱，指控相雪秋在公園裡踢飛她的便當。

南韓外交部6日回應，將會先確認這起新衝突中的所有相關事實，警告如果有任何違法行為，將會「嚴厲」回應。南韓外交部發言人崔榮三（Choi Young-sam）在例行記者會上表示，「我們的首要任務是核實事實，在那之後如果有必要，我們將會積極和相關機構合作、應對。」

相雪秋4月才因為賞服飾店女店員巴掌登上國際新聞版面，引發比利時與韓國的外交紛爭，迫使比利時外交部提前結束駐韓大使萊斯庫耶的任期至今年夏天，當時比利時通知韓方會「部份」放棄相雪秋的外交豁免權，不過韓國警方已在6月23日撤銷這起案件，除了相雪秋的外交豁免權外，也因為受害者希望相雪秋不會受到懲罰。

'부인 또 폭행 연루' 주한벨기에대사 이달 귀임 #SBS뉴스 https://t.co/iEhs7LShHr — SBS 뉴스 (@SBS8news) July 6 2021

韓聯社6日引述消息人士指出，萊斯庫耶夫婦預計7月稍後就會返回比利時。