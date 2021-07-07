不幸的是，雙方在初步交鋒階段，就選擇最敏感的台灣問題。台灣問題白熱化，不但增加了戰爭風險，也扼殺美中在貿易、氣候變遷及公共衛生等領域合作的空間，恐讓拜登政府希望在「對抗、競爭、合作」中取得平衡的目標流於口號。

拜登政府雖一再宣示堅守「一中政策」，美台關係的「非官方」性質不變，但外交政策聲明及談話一再警示中共對台灣的武力脅迫，更在「四邊安全對話」（Quad）、「七大工業國組織」（Ｇ７）、「北大西洋公約組織」（NATO）高峰會的聯合公報中強調，「維護台海和平與穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸議題」，顯見美國的「台灣牌」具有強烈針對性。

強權競爭下的美中關係進入「拐點」，台灣將是左右未來走向的重要因素。雖然雙方都努力維持基本底線，如拜登政府承諾「一中政策」不變、中共堅持「和平統一」，但美國內部反中情緒高漲，國會激進法案挑戰一中紅線，再加上中共民族主義聲勢強大等多重變數，使台海現狀更形脆弱。若三方領導人無法有效控管風險，台灣必然首當其衝。

在極端反中的政治氛圍及政黨利益驅使下，華府保守派政客醞釀提倡「台灣是美國的戰略資產，台灣必須保持與大陸分離」。另外，已納入參議院《美國創新及競爭法案》的《戰略競爭法案》暗示保持台灣與大陸分離，是美國重大安全利益，呼籲美台軍方進行聯合訓練與演習等，顛覆了現行美國對台政策的底線，旨在「反中、友台」的法案，反而增加了戰爭的風險。

中共最難以接受的是，美國將台灣做為對付中共的工具。有鑑於此，中共國家領導人習近平在中共建黨一百周年大會上宣示：「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。」習近平更宣示，堅決粉碎任何台獨圖謀，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心。」就是在警告台獨與以美國為主的國際勢力。

民進黨及台灣社會的思緒與現狀，對於美國任何的「反中、友台」法案或言論，民進黨政府一律「高度歡迎、誠摯感謝」，保持自滿、自大的心態。面對和平或戰爭的拐點，國民黨一向是台海和平的支柱，理應扮演監督、導正的角色，卻拿香跟拜、隨波逐流，反而增加了台灣安全的風險。

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