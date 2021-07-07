受到太平洋高壓影響，全台炎熱與天候不穩定，整體氣溫偏高，連帶用電量預估再創新高，7日預估最高用電量3800.0萬瓩，是近期預估用電新高。

氣象局預估，近日天氣晴朗炎熱，7日中午前後宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣縱谷，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

台電預估，7日預估最高用電3800.0萬瓩，尖峰使用率91%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力4146.6萬瓩，預估尖峰備轉容量346.6 萬瓩，備轉容量率為9.12%，讓供電燈號亮出供電吃緊，系統供電餘裕緊澀的黃燈，打破過去正常的綠燈。

回顧本周供電狀況，6日各地氣候炎熱，最高用電量出現在在下午1時41分，尖峰用電達到3745.2萬瓩，為歷年7月單日用電排名第7名，同時也是今年用電排名第9名，實際備轉容量 392.4萬瓩，備轉容量率約10.48%，供電亮出綠燈。