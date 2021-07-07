新北市確診數多日趨緩，新北市長侯友宜今主持市政會議表示，國內疫情狀況還是沒有很好，新北市雖然因為大家努力低度活動，已從最高的384例降到11例、甚至個位數，但還是要不斷地篩檢，有風險的地方就通通篩檢，把隱形的傳播鏈控制住，透過警政、區政系統阻絕不明感染源，同時也要做好精準疫調，這是最後一哩路的衝刺。

侯友宜表示，新北市篩檢量已達9000個至1萬5千個，一定要做好篩檢，將個案一個一個清除；像新北果菜市場板橋、三重這兩天已經篩了第3次，篩了3、4千人都是陰性，新北家禽市場也在7月1日做了快篩，接著還會再繼續做，「新北市的態度就是一篩、二篩、不斷的篩，確保整個重要的民生物資領域有一個乾淨的空間」。

侯友宜。（新北市府提供）

侯友宜也說，這幾天還是可以看到不斷有新的個案出現，也許大家會擔心做那麼多次採檢，會不會找到太多陽性個案，但他沒在擔心這個問題，他最怕有隱形傳播鏈沒被找出來，面對疫情一定要謙卑、要全力以赴。