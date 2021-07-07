美國疫情受控，經濟回復正軌，美元指數已站回10年線，富邦投顧認為，下半年美元將轉強；而原物料市場則受美元轉強、中國政府抑制炒作，同時釋出庫存準備，可望抑制原物料價格上漲。

富邦投顧分析，美元在3月份隨美債殖利率攀升及歐洲疫情惡化而迅速轉強，之後隨資金轉向歐洲、韓國、新興市場及原物料市場，而在4～5月份連續下跌二個月。第三季美元將維持強勢，可望適當抑制原物料價格走升。如果美國疫情受控，經濟回復正軌，基礎建設、舉債上限、支出法案陸續順利通過的話，市場將再次出現輪動，資金再度流向歐亞、新興市場及原物料市場，美元將會轉弱；反之美元將因市場風險趨避而維持在高位。

原物料市場則受美元轉強、中國政府抑制炒作，同時釋出庫存準備，可望抑制原物料價格上漲。而由於新世代投資人觀念改變，不再以黃金、白銀等貴金屬作為抗通膨保值工具，因此在各國通膨疑慮上升之際，貴金屬的閃亮光環已逐漸褪色。

據央行統計，今年以來美元指數已經反彈了2.48%；日圓貶值6.92%，歐元貶值3.84%。美元指數（DXY）周二漲0.4%至92.546，未受美國公債收益率下跌影響。