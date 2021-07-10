即將披上美國男籃戰袍出戰東京奧運的籃網明星前鋒杜蘭特，10日被問到東奧閉館且零觀眾進場的決定，他無奈表示，「當我聽到這個消息，我確實非常失望，但同時我也能夠理解。我們已把東奧延後一年了，不想因為疫情造成更多麻煩！」

「有觀眾在奧運現場觀戰，這會帶給比賽不同的能量，」杜蘭特說，「看台上有來自世界各地的球迷支持他們的球隊與國家，我當然希望所有觀眾都能近距離觀看比賽，不過能在這麼大的舞台上代表自己國家，這仍是一種榮譽與快樂。」

除了強調自己早在今年季後賽打完之前，就已確定加入美國男籃，杜蘭特也很期待25日美國與法國的東奧開幕戰，畢竟法國陣中擁有他的籃網隊友盧瓦烏，「我期待比賽的到來，也開始跟盧瓦烏說垃圾話，說他根本不可能防守得住我。」

杜蘭特最後也提到才剛宣布加入籃網擔任助理教練的范特普爾，「他是我的家人，我們來自同個地方，也認識很多同樣的人，我已經等不及看到他加入我們教練團隊了。」現年48歲的范特普爾，先前當過拓荒者、灰狼等隊的助理教練。