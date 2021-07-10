台北市長柯文哲指出，日前與衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、立委林昶佐等人在環南市場「開會」是被設局，騙他入甕，但後遭指揮中心反駁，綠營也群起圍攻柯文哲。藥師林士峰認為，若指揮中心有和北市府合作的決心，就不會去環南市場，而是開會協調，他也發現政府十分重視記者會，並感嘆，「有時候，被看到比做多少還重要」。

林士峰9日在臉書上表示，如果指揮中心跟台北市府有合作決心也不會去環南市場，有合作決心應該是開會，讓議事協調上更有效率，出外景跟合作是有什麼關係呢？

林士峰發現，我們的政府真的很重視記者會，不論是防疫或澄清假消息都要開記者會，雖然也不是說他們其他什麼都沒做啦，只是開會這種事，對他們而言好像也沒有很重要，「每天開那麼多會，不會記得很清楚」、「3+11不是我開的會」、「沒有3+11的開會紀錄」是誰說的？

林士峰指出，開記者會，每場都很重要，還要花時間做字卡；開會？不是記不清楚，就是不知道紀錄在哪，有時候，被看到比做多少還重要。

網友們也留言回應，「結果他們大概沒想到的是半路殺出了個自治會的會長出來，當眾人面前給林昶佐洗臉，大概沒有比這還要難堪的事情了」、「套好招，還不承認」、「還有一點矛盾，為什麼陳吉仲要幫林昶佐緩頰？」