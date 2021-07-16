台北市長柯文哲6月16日喊出沒疫苗也可讓北市1個月清零，遭台灣基進黨新聞部主任張博洋諷刺放炮、吹牛不斷，16日能交出幾分的考卷？柯回應，雙北2周內將大規模感染壓到10例上下，已相當了不起，公衛防疫不能做到100分，但已做到90、95分，他不想跟這位年輕朋友打口水戰、辯論醫學問題。

柯文哲說，純粹從公共衛生、醫學考量，雙北遇到這種大規模感染，2周就控制下來，壓到10例上下，這已相當了不起，且沒硬封城，是訴諸民眾自我管理，當然發生疫情很不幸，但相信雙北都用相當大的力氣做疫調、隔離。

台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

柯說，從世界上的經驗來看，台灣台北要怎做？可看日本東京、新加坡、荷蘭、英國，台灣現在疫苗覆蓋率太低，一放鬆的話，感染數就會飆回去，若要完全清零到像2個月前，並不容易，假如現在台灣疫苗覆蓋率有80％，病例壓到1天10例以下，不會再讓病毒入境，那是可斷掉病毒。

柯說，現在就疫苗覆蓋率不高，就是疫苗不足，只能純靠技術，台灣已民主自由習慣，若用強硬手段的話，像北市如在下水道發現病毒，然後叫男女老幼全部出來PCR篩嗎？不能這樣，只能用拜託，因台灣不是極權國家，所以公衛防疫已做到90、95分，不能做到100分，疫情現在已控制，他也不想跟這位年輕朋友打口水戰、不想辯論這醫學問題，雙北已算做得好了。