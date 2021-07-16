環南市場。（北市產發局提供／張穎齊台北傳真）

有網媒報導，環南市場2樓有一對賣水產的攤商夫妻被隔離，但同住的父母竟還在富民街擺攤，投訴人憂心這種隔離方式恐成防疫破口，北市衛生局16日駁斥，該攤商並未與父母同住，攤商父母非確診個案的接觸者，依現行規定不需隔離。

衛生局表示，民眾檢舉的環南夫妻，是因臨攤有確診者，被匡為接觸者，所以被居家隔離，但攤商並未與父母同住，攤商父母非確診個案的接觸者，依照現行規定不需要隔離。