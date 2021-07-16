環南市場夫妻隔離 父母竟仍擺攤 北市衛生局駁斥：未同住 11:312021/07/16 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有網媒報導，環南市場2樓有一對賣水產的攤商夫妻被隔離，但同住的父母竟還在富民街擺攤。（示意圖，本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環南市場。（北市產發局提供／張穎齊台北傳真） 有網媒報導，環南市場2樓有一對賣水產的攤商夫妻被隔離，但同住的父母竟還在富民街擺攤，投訴人憂心這種隔離方式恐成防疫破口，北市衛生局16日駁斥，該攤商並未與父母同住，攤商父母非確診個案的接觸者，依現行規定不需隔離。 衛生局表示，民眾檢舉的環南夫妻，是因臨攤有確診者，被匡為接觸者，所以被居家隔離，但攤商並未與父母同住，攤商父母非確診個案的接觸者，依照現行規定不需要隔離。 預告今＋5 侯：新北感染源不會擴大 繳稅王 台積今年繳稅500億占全營所稅額11％ #攤商 #隔離 #接觸者 #父母 #環南市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臺南最大花園夜市復業 攤商人潮皆冷清 20:052021/07/15 生活 新北Q1房價漲 板橋等10區創9年新高 04:102021/07/16 地方新聞 民怨沒公告內湖IKEA、Costco停業 黃珊珊嗆：疫調不是做新聞 17:422021/07/15 生活 北市＋9 確診足跡涉多家賣場 04:102021/07/16 地方新聞 水火同源商鋪老舊 南市府挨批 04:102021/07/16 地方新聞 環南市場再揪出3名確診個案 1例為舊案「解隔復陽」 18:072021/07/15 生活 北市屢遭質疑不認真疫調 柯文哲轟：現在謠言起於智者 17:172021/07/15 政治 大陸多地下猛藥提升疫苗接種率 拒打者停工停薪 11:012021/07/15 兩岸 連兩天最低！今本土確診14例 6人死亡 13:002021/07/15 生活 墾丁大街微解封試營運前防疫預演 管委會：一旦未達標隨時喊卡 13:012021/07/15 生活 謠傳聯合國停用AZ、台中大里6人確診 調查局約談3網友 18:312021/07/15 社會 生活熱門新聞 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 印度神童恐怖預言再度成真 7月換這2國出大事 - 生活 打完莫德納第二劑 美女營養師曝48小時內症狀：4小時後最可怕 - 生活 別再排斥AZ 花蓮縣衛生局長驚吐：莫德納如魔鬼圈套 - 生活 AZ、莫德納恐引發嚴重副作用 台大醫：5種人要注意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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