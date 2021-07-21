新北市受到北農及環南市場波及，共有189人確診，新北市長侯友宜21日在防疫應變會議上表示，北農與環南前後造成新北市189人確診，目前對新北市的影響已告一段落了。

侯友宜分析，在北農受到波及有103人，其中55人在北農工作、30人受家庭群聚傳染、在活動當中接觸確診的有18人；至於環南市場受到波及的有86人，其中本身在職場工作有48人，回到家傳染給家人的有23人，活動史接觸有15人。

侯友宜說，這2案對新北市影響很大，前後到波及189人，不過雙北一起共同努力、共同承擔、解決，大家同心齊心區域聯防，總算讓案子告一段落，往好的方向走。

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