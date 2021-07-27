新北市2日新增4例確診個案，新北市長侯友宜27日表示，降級第一天，新北市平面與高架車流量較解封前增加5％，人流與車流視疫情監測指標，提醒民眾晚上下班後不要群聚，相關單位也會加強稽查，民眾還是要提高警覺。

侯友宜說，未來這一周是重要的觀察期，今天新增的4例，三重2人、新莊2人， 三重2人因婆婆陪公公到診所看病，在醫院篩檢出來是陽性，然後婆婆傳給媳婦，都是家戶感染，婆婆感染源仍在釐清中。

另外新莊2人，一個確診者曾因爸媽確診被居家隔離，但解隔前沒做PCR，直到26日準備上班，到輔大醫院篩檢陽性，CT值32，感染源應該是父母。

另外新莊還有一個CT值很高38，是陪太太產檢時到醫院PCR，感染源從何而來持續調查中。

侯友宜也說，前幾天篩檢量低，但昨天人數又到4470人，快篩陽性3人，目前疫情在穩定控制中，篩區篩檢站不會裁撤，仍是鼓勵民眾來篩檢。