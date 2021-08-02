國民黨主席改選將於9月25日投票，前新北市長朱立倫今（2）日上午在臉書宣布參選。新北市長侯友宜上午視察板橋通學環境時，媒體問他是否會支持朱立倫，侯友宜委婉表示，任何人想為人民、國家做事，我們都祝福。

朱立倫以改變國民黨、改變台灣政治現狀，帶領國民黨重返執政為目標，宣布參選下屆國民黨主席。新北市長侯友宜今天上午至板橋區新埔國中周遭視察人行及通學環境改善工程，媒體詢問侯是否支持朱立倫參選？侯友宜並未明確表態，僅簡短表示，任何人想為人民、為國家做事，我們都要給他祝福。