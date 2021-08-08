周姓男子因友人與I pair邱姓女直播主有爭執，為幫友人出氣，在去年8月連續6天，上I pair直播反覆唱饒舌歌，指邱「愛吃洨」、「喜歡吸大屌」、「幹他們需要買門票」，遭邱女提告。台北地院考量周患有妥瑞式症，辨識行為能力較低，予以減刑，依公然侮辱罪判拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

判決指出，34歲周男因友人在I pair直播平台與邱姓女直播主發生爭執，竟於去年8月3日至8日，以暱稱「耶穌」在I pair直播唱饒舌歌，反覆唱著「愛寓有個主播...應該去吃大便，大碗的...黃金家族犯賤...不要臉」。

周男還唱「騷底trash trash trash，FUCK咩寶主播，騷底愛吃洨，他們很喜歡吸大屌，幹他們需要買門票...愛吸愛舔老二翹，愛吃春藥，看到大床往上跳....喜歡吸懶覺...」，由於周一連6天在直播平台反覆唱著不雅歌曲，邱女憤而提告。

台北地院審理時，周男認罪，法官審酌周在直播平台公然演唱不雅歌詞，侮辱女性、暗示直播主有不良舉止，行為不當，但考量周患有妥瑞式症，有罵髒話及情緒異常行為，是因病致辨識行為能力低下，依法減輕其刑，判處拘役10日。