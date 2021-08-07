表態回鍋參選的前國民黨主席朱立倫7日PO文「高雄大雨，天坑再現」、「還韓國瑜公道者，必陳其邁」，民進黨高雄巿議員邱俊憲臉書回敬，雨還在下，國民黨政治的口水就等不及的要噴了，為了自己黨主席的選舉，也不需如此冷血。

邱俊憲臉書提到，高雄山區正面對極大災害防救壓力時，巿長陳其邁直接前進至山區勘災、市府動員全力防災救災之際，朱立倫此舉，只是惡狠狠的顯示出其充滿政治算計，是在為其黨主席選舉而做的無謂口水罷了。

邱說，朱臉書用非坑洞照片，要來達到國民黨政治鬥爭目的，事實是，照片塌陷的路段，是在中崙國中後方，屬於鳳山溪護岸水防道路，因連日豪雨下，導致護岸基礎掏空、伸縮縫加大、後方背填土流失，而出現塌陷情形。

另外，水利局也早已公開說明，受損道路主要供防汛搶險使用，塌陷的狀況跟一般市區道路因下方管道損壞掏空或因其他因素而產生坑洞的狀況迥然不同。

邱俊憲表示，國民黨，一向都是如此，只會講為了達到他們政治目的的話，夠了，雨水還在下，政治口水，不必了，真的夠了。