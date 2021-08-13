前國民黨主席朱立倫2日宣布競選9月投票的國民黨主席，13日在國民黨中常委高思博陪同下造訪台南市，中午到台南市議會拜訪國民黨團，獲得黨籍議員站台加油，他認為透過與基層黨代表座談、溝通，了解大家對黨的期待，盼國民黨變得更強、更有戰鬥力。

國民黨主席9月25日改選，目前宣布參選的有現任黨主席江啟臣、前彰化縣長卓伯源與孫文學校總校長張亞中。另外前高雄市長韓國瑜是否參選，動向也備受關注。一直以台南女婿自豪的朱立倫，13日在小舅高思博陪同下，走遍台南市，不諱言就是來尋求基層支持。

朱立倫與基層黨代表座談，上午由國民黨台南市議員蔡育輝陪同，先到新營區意慈宮參拜祈福，中午到議會拜訪國民黨團，下午轉往南區夏都飯店。

台南市議會國民黨團由總召李中岑率領共8位黨籍議員迎接，3名無黨籍議員與前台南市議長李全教也到場參與座談會。

朱立倫提到此行除了與黨代表座談，更與老朋友打招呼、溝通，並拜會國民黨台南市議會黨團，表達尊重，透過座談，了解大家對國民黨中央的期待，希望藉此改革，使國民黨變得更強更有戰鬥力。

參加座談的國民黨台南市議員對朱立倫皆好評，也在會後合影大喊「朱立倫加油」。