朱立倫則指派前國民黨副祕書長江政彥抽到4號，並和發言人凌濤一同喊出「1234，團結一致」口號。（趙婉淳攝）

國民黨選監委員會今天首次開會，確認4位候選人資格後，進行號次抽籤。（趙婉淳攝）

國民黨選監委員會今天首次開會，確認4位候選人資格後，進行號次抽籤，順序為現任主席江啟臣、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前黨主席朱立倫，江啟臣團隊發言人詹為元抽完後高喊「1號」，朱立倫團隊則齊喊「1234，團結一致」口號。

國民黨主席選舉將在9月25日舉行投票，共有4位候選人完成登記，今天首次召開選舉監察委員會，審查候選人資格並舉行號次抽籤，在選監委員召集人、前副主席曾永權的見證下完成。

江啟臣派出團隊發言人詹為元抽到1號，卓伯源也是派團隊代表抽到2號，張亞中代表因未出席，由曾永權代抽到3號，朱立倫則指派前國民黨副祕書長江政彥抽到4號，並和發言人凌濤一同喊出「1234，團結一致」口號。凌濤受訪時說，希望黨內競爭是正面選舉，選前大家全力以赴，選後團結一致，抽到4號剛好是「朱」事大吉。

至於未來是否舉辦政見發表或政見辯論，詹為元說，希望政見能廣泛地讓所有民眾都了解，不只是黨員也要讓社會大眾了解到國民黨的未來發展，只要所有陣營意見一致，都樂觀其成；江啟臣宣布參選時，就提出5項改革方案，未來透過政見會更細緻地讓社會大眾知道。

凌濤說，無論是政見辯論或政見發表等形式，只要黨內各界大家有共識，都會全力以赴，畢竟黨內選舉是強化自己的政見，把自己好的地方凸顯出來，朱立倫已提出「贏選舉、強領導、連國際、通兩岸、重青年、改黨務」6大目標，一定會全力以赴。

至於蘋果最新民調顯示，江啟臣支持度小幅領先朱立倫，詹為元說，黨主席選舉民調起起伏伏，也要區分填寫的是黨員或社會大眾，民調參考就好，當務之急是做好份內工作，貫徹理念，持續進行改革。凌濤也說，很多網路投票參考就好。

面對張亞中質疑主席任期屆滿，應即日卸職，不能以「主席」身分參選，討論到此案時，會中決議不予處理。詹為元說，此時是過度時期，應該是看守的行政團隊，他認為應等到9月25日完成改選後，再由新任主席決定所有黨務發展。