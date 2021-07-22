資金與企業回流潮迎來龐大土地商機，強烈需求帶動建商、科技產業、及壽險業在土地市場積極購地開發。統計實價登錄已揭露資訊，六都的各類土地交易總規模近五年逐年增加，2020年總交易金額來到8426億元，較2016年的2957億元成長185%，也為有實價登錄以來的新高；值得關注的是，台中市及桃園市已連續3年土地交易規模都超過1000億元，桃園在2020年為六都中土地交易規模最高縣市，台中則為六都中近五年累計土地交易規模最高縣市。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，在重大建設成熟，交通建設逐步到位，又搭上一波台商回流下，住宅與工業的剛性需求都帶動土地交易，讓六都在2020年的土地交易規模分別都達五年內最高點。細看各都市土地交易變化，台北市在市中心可開發土地稀少下，主要交易區域在市中心外圍，除了兵家必爭的內湖區外，南港有工業地變更開發、以及北投士林則有新興區，都已成為交易熱區，像2020年北市土地交易規模為666億元，其中富邦人壽投資南港土地就佔42%。新北市部分，則受三環六線帶動人口移動，牽動了建商購地策略，近五年交易規模穩定成長，以新莊為交易規模最大，開發商除了積極開發住宅外，也有許多企業購地興建總部，另外新店、林口、三重因有許多新興重劃區，也是交易熱區。

桃園市除了工業土地需求外，隨著機捷通車串連起北北桃生活圈，人口外移帶來的居住需求也讓土地交易明顯增加，從2018年開始突破1000億元，2020年更來到2357億元，為六都最高，較2016年成長277%，近五年以中壢區交易規模最大。

台中市則因有許多技術領先的產業鏈布局、加上近年早期外移產業逐步回流、以及大型企業看好消費力跨區布局下，強勁剛性需求使其已成為近年一線建商卡位重點，2020年土地交易規模突破2000億大關，來到2241億元，較2016年613億成長266%，累計自2016年至目前已揭露交易規模達7196億更為六都中最高。