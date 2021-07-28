儘管全球疫情尚未有趨緩跡象，在歐美經濟復甦與5G帶動終端應用需求升溫下，工研院產科國際所預估，2021年全球PCB產值將成長6.2%，佔全球PCB產值近90%亞洲四強已逐步因應情勢進行未來的產業佈局。

2020年全球PCB產業雖受到新冠疫情的干擾，但受惠於5G應用與遠距商機，包括NB、通訊設備、遊戲機、平板電腦等產品受到宅經濟帶動而成長，全球PCB產值2020年預估成長約9.4%，達到697億美元規模；2020年台灣PCB產業鏈海內外產值達1兆386億新台幣，已成為台灣第三大兆元電子產業。其產品海內外整體比重軟板佔27.5%、多層板27.7%、HDI 19.9% 、IC載板13.2%等，各類型產品呈多元分布，相對有更多籌碼應對產業多變局勢。

在IC載板方面，台灣IC載板全球市佔近31%為全球第一，近期投資方向也都以IC載板為主，顯見台資企業除了產品面完整，在高階技術也有一定優勢；不過海外同業來勢洶洶，在HDI、多層板等產品，大陸近年以其豐沛資金擴產動作頻頻；在IC載板部分，來自日韓的競爭仍相當激烈。

在大陸部分，大陸PCB產業以全球市佔率28.4%緊追台灣之後，是亞洲四強中仍以強健之姿成長的區域，儘管2020年初受到疫情、停工等不利因素影響，不過隨著疫情趨緩，5G通訊、電腦等應用持續成長，讓中國PCB產業在2020年倒吃甘蔗，加上5G通訊產業受到中國大陸政策支持，連帶使得陸資板廠未來擴廠項目也以此為規畫方針，包括深南、景旺、興森快捷、生益等主要板廠仍持續增加資本支出擴大產能，其中又以廣東與江西為主要熱門投資省分。

在產品比重方面，大陸PCB產業產品型態目前以HDI及硬板類佔72.3%為大宗、其次為軟板24.4%。而陸資主力廠商在2020年上半年研發佔比達到4-6%，可見陸資企業除了積極追產能之外，也不斷在高階製程方面縮短與其他競爭對手的差距。上半年中國大陸雖然偶有部分區域疫情傳出，但政府控制得宜，尚未讓疫情大規模擴散，而中國大陸上半年PMI指數均介於50%到52%之間，製造業維持穩健擴張。

TPCA表示，台灣PCB整體產業規模目前雖仍以33.9%的市佔率暫居全球第一，如要持續維持領先優勢，朝向先進技術、智慧製造升級、海內外佈局重整、技術材料自主是重要課題；儘管第2季台灣疫情一度嚴峻，但隨著疫情逐漸趨緩，企業在防疫周延下未影響生產動能，台灣上半年製造業採購經理人指數(PMI)均維持在高檔的60以上，相信在全球5G與終端應用產品的旺盛需求下，台灣電路板產業後勢仍看好。

儘管全球疫情尚未有趨緩跡象，不過在歐美經濟復甦與5G帶動終端應用需求升溫下，工研院產科國際所預估，2021年全球PCB產值將成長6.2%；不過值得注意的是，全球面臨晶片大缺貨、原物料價格上漲、全球航運塞港造成交期和運期拉長、印度與亞洲各國疫情升溫嚴峻，一在影響各國製造業生產動能與消費電子市場的衝擊，都將為全球PCB產業帶來不可測的變數。

TPCA表示，全球PCB產業生產近90%的亞洲四強，隨著國際貿易競局、新冠疫情、5G商機佈局等正反議題持續影響產業發展，已開始勾勒計畫下個世代的佈局，除了中國大陸挾著生產優勢，重心仍積極搶攻HDI擴大相關產品應用市場外，也開始因應國家扶植半導體下，往更高階產品發展；台、日、韓除了穩固原有基礎市場之外，同步紛紛朝利基型、客製化、高階技術發展，首要之重就是載板，5G、IoT、PC相關題材刺激下，市場對載板需求旺盛，特別在全球。