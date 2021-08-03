受到變種病毒的侵襲，部分亞洲國家近期重啟封鎖措施，加上相較歐美，亞洲多國的疫苗覆蓋率也待提升，在市場持續關注景氣動能是否受到影響下，近期亞洲股市表現震盪，依據投信投顧公會分類，亞股基金今年來績效也是漲跌參半，但前十強基金仍有超過一成亮眼表現，其中又以印度基金表現最為亮眼。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，雖然印度在上半年飽受變種病毒肆虐，不過近期來看疫情已有和緩，新增確診數已從5月初最頂峰的40餘萬人，降至目前7天均值約4萬人以下，也進一步激勵股市表現，過去一個月來看，MSCI印度中小型股指數上漲近5％，除疫情受控及接種率大幅提高激勵，也因企業財報表現優異，Nifty成分股第二季稅後獲利年增率高達130％，及印度央行正式實施第二輪購債計畫，且6月通膨略低於預期，令市場預期寬鬆政策得以維持等利多所帶動。

印度股市亮麗表現，帶動印度基金淨值再突破紀錄，根據CMoney統計至7月15日止，共有3檔基金淨值都再度創新高紀錄，分別為瀚亞印度基金、群益印度中小基金、群益大印度基金。瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，今年來印度政府祭出諸多經濟刺激政策來抵抗新冠肺炎影響，同時疫苗施打進度和持續性亦有正面回饋，帶動印度市場復甦情況良好，看好與景氣密切相關的產業，如金融、工業、基礎建設，跟原物料等族群。

目前無論全球或者印度股市，幾乎都來到歷史高檔區，就估值角度並不便宜，但商業週期仍處於萌芽階段，短期間無須過度擔心股市是否過熱。林庭樟分析，去年3月疫情衝擊股市跌至低檔後，有長達64周的多頭，觀察過去30年走勢，每當出現牛市時平均週期為72周，相較目前的64周，預計印度股市多頭尚未結束，接下來還有上漲空間。

林光佑認為，隨著疫情持續降溫，經濟活動可望持續好轉，對於企業營運更為有利，同時政策支持力道不減。從評價面來看，現階段印度股市本益比低於長期均值上方一個標準差，本淨比也在長期均值附近，意味著大盤並未過熱，海外資金持續流入布局。凸顯印度股市後續仍有上漲空間可期，產業看好工業、金融、原物料等景氣循環股，及成本轉嫁能力較高的非必要消費股及印度製造概念股。

林庭樟強調，印度股市展望樂觀，目前並未看到立即影響反轉的因素，建議利用定期定額方式持續加碼印度基金，且出現較大幅度修正，也可單筆逢低進場布局。