隨著美國上周公布的非農就業數據達94.3萬人，預期就業市場表現朝著疫情前水準前進，失業率也降至5.4%，周一(9日)公布6 月JOLTs職位空缺，同為觀察就業市場水溫的指標，美股3大期指盤前漲跌不一。美股周一開盤上漲21.16點、以35229.67點開出，隨後翻黑下跌超過100點，電動車大廠特斯拉股價上漲超過1%。

截至台灣時間9日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌108.93點或0.31%、暫報35099.58點；標普500指數下跌9.79點或0.22%、暫報4426.73點；那斯達克指數下跌24.25點或0.16%、暫報14811.52點；費城半導體指數下跌13.97點或0.41%、暫報3398.08點。

5大科技巨頭股價齊跌，特斯拉股價上漲1.63%、暫報710.48美元；台積電ADR股價下跌0.52%、暫報117.60美元；聯電ADR股價下跌1.32%、暫報11.18美元。

市場上不少聲音認為，今年傑克森洞央行年會，美國聯準會(Fed)主席鮑爾可能就會先提出討論縮減寬鬆貨幣政策，但富國銀行證券部門宏觀策略主管 Michael Schumacher指出，7月繳交出的經濟數據相當強勁，這讓Fed更有理由推動縮減購債行動，但是研究報告認為，如果沒有連續性的強勁就業報告數據出現，不足以推動Fed的決定提前，目前要看10月的報告表現如何，最快可能再11月開始縮減購債計畫。

10年期美債殖利率現報1.272%，下跌0.016%，為近期高點，主要是反應近期公布就業市場亮眼表現，預期經濟復甦仍在軌道上。