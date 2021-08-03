受到新冠肺炎疫情影響，衝擊到各行各業。台中市議員陳文政今天指出，110年上半年餐飲業申請歇業家數513家，比109年同期461家增加多達52家，暴增11.28％！業者會去申請歇業登記，代表已經撐不下去了，連最基本的稅賦都無法負擔只好黯然倒閉；市府要拿出積極對策搶救台中的餐飲業。

經發局長張峯源強調，受疫情衝擊去年產值掉很多是事實，主要受災產業包括餐飲、觀光、休及旅館業，但追根究底要解決仍要快打疫苗，讓民眾生活回到正常，經濟得以慢慢復甦。

台中市議會進行財政經發質詢委員會，市議員陳文政要求市政府要全力搶救餐飲業。他表示，去年年初全球疫情甫爆發，外地客減少，許多業者的生意就受到嚴重衝擊，紛紛轉型苦撐，到今年上半年已經有許多店家撐不下去，紛紛申請歇業倒閉，光是比較去年109年與110年1~6月歇業家數就從461家上升至513家。

陳文政指出，這數據僅包含有商業登記的店家，小攤商、夜市攤位等可能都不在此列，實際情況恐更加嚴重。每一個店家都是每位經營者的心血、甚至是全部的身家，所以每增加一家歇業數，對經營者與員工來說，都會造成嚴重的衝擊。雖然國內目前疫情趨緩逐步解封，但台中餐飲業倒閉潮已經浮現。

陳文政強調，市政府應該要積極給予協助，以「輕稅、緩繳、手續簡便」的三大原則，幫助業者「康復」，阻止倒閉潮繼續擴散。要求市府各項紓困措施應「延長再延長」，提供台中餐飲業者喘息復原所需的各項協助，才是真正幫助到餐飲業的全體從業人員。

地方稅務局長沈政安說，目前若房東要申請減免房屋稅要求必須跟商家一起申請，期盼房東能購一起共體時艱挺房客，協助房客走出這段辛苦的疫情時刻。