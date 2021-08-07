高鐵改安排民眾搭乘接駁巴士轉乘高鐵列車，乘客無法準時赴約父親節大餐，雖心生有怨言，只希望能儘速回家。（高鐵台中站提供）

台灣高鐵「災害告警系統」（DWS）上午8時7分偵測到苗栗通霄路段出現「入侵告警」訊號，現場發現大雨導致邊坡滑動、土石入侵，且後續有擴大之虞，高鐵今日中午暫停苗栗=台中雙向運轉。根據最新搶修進度，高鐵明日起可恢復苗栗=台中單線雙向通車，各車次列車於端點站依原定時刻表發車。

高鐵公司表示，採取單線雙向運轉模式期間，由於東線仍將同時進行搶修作業，各車次列車將以注意進行方式，減速通過受影響路段，可能因此造成各車次列車略有延誤，敬請旅客見諒。

列車如因運轉調度延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定；旅客若需重新調整行程，而衍生退票需求，則免收手續費。

高鐵公司強調，搭乘今日末班列車抵達苗栗站或台中站的旅客，若再加計接駁時間，可能影響繼續行程旅客之後續列車接駁，高鐵公司將特別安排南下及北上各1次列車，分別自台中站及苗栗站延後發車，確保順利運送每一位旅客，敬請安心搭乘並提早規劃到站後之交通安排。

高鐵公司強調，7日下午維修人員已積極進入現場展開搶修工程，並會同大地工程專業技師共同作業，期能儘早在確保營運安全無虞之最高原則下，恢復雙向通車。高鐵公司已完成坍塌邊坡上方農路之通行管制，防止附近居民人車誤入坍方區，並於現場設置「前進指揮所」即時監督指揮工程進行，並確保工程安全無虞。