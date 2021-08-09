苗栗造橋私立德芳教養院28歲院民遭金屬管等痛毆昏迷，送醫不治。中華民國智障者家長總會代表陳節如（前左二）與立委黃國書（前左一）、吳玉琴（前右二）、賴香伶（前右一）召開記者會，痛陳教養院管理失當，並呼籲立即停辦，安置院民解散該法人。