苗栗德芳教養院毆死院民 立委呼籲解散 18:022021/08/09 中時 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗造橋私立德芳教養院28歲院民遭金屬管等痛毆昏迷，送醫不治。中華民國智障者家長總會代表陳節如（前左二）與立委黃國書（前左一）、吳玉琴（前右二）、賴香伶（前右一）召開記者會，痛陳教養院管理失當，並呼籲立即停辦，安置院民解散該法人。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗造橋私立德芳教養院28歲院民遭金屬管等痛毆昏迷，送醫不治。中華民國智障者家長總會代表陳節如（前左二）與立委黃國書（前左一）、吳玉琴（前右二）、賴香伶（前右一）召開記者會，痛陳教養院管理失當，並呼籲立即停辦，安置院民解散該法人。 紓困4.0上路2個月 民眾黨立委：近4成補教業者等不到紓困 港籍知名美妝總監家中猝死 在台遺產迄今無人繼承 #院民 #立委 #德芳教養院 #呼籲 #前右 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奔騰思潮》疫情嚴峻，第四權該監督政府而非呵護吹捧（汪葛雷） 16:022021/08/09 海納百川 台東知本、富岡漁港漂流木滯留 林管處籲民眾未經公告勿撿拾 16:372021/08/08 生活 國民黨轟三倍券效果 黑的拗成白 04:102021/08/08 焦點要聞 漸凍女童得不到藥物給付 健保署回應了 14:452021/08/09 生活 3.3萬醫護首批混打 陳時中：下周開放 14:292021/08/07 生活 蘇揆續推5倍券 遭批整人券 04:102021/08/09 財經焦點 疫情海嘯第一排 政院籲五倍券先救餐飲、旅宿 立院9月開議後將加速審理 04:102021/08/08 財經要聞 美日增近12萬例「創6個月新高」！ 官員：國家「瀕臨崩潰」 04:142021/08/09 國際 AZ混莫德納 3.3萬醫護將開打 04:102021/08/08 焦點要聞 北市首創「機動接種隊」到宅打疫苗 符合資格長者8／16前快報名 11:522021/08/09 生活 特殊交友圈外溢 桃園確診＋1 04:102021/08/08 地方新聞 政治熱門新聞 殺出新黑馬？吳子嘉：她若去選台北市長 蔣萬安將遇強敵 - 政治 民進黨何時才會發現金 黃暐瀚看完蔡、蘇民調後爆一狀況 - 政治 葉元之批蘇貞昌 郭正亮補槍揭蘇兩句名言旁人傻眼 - 政治 陳時中若選台北市長 吳子嘉：這一句會讓他嚇呆 - 政治 食藥署爆超打疫苗 趙少康忍不住怒嗆一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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