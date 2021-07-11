日前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，物流倉儲人員若染疫，「我們大概也睡不著覺」，引起各界議論，後來陳時中澄清，他指的對象是食藥署進行檢驗封緘的人員，而非疫苗公司員工。前民進黨立委郭正亮直言，陳時中又在拗，他更指出，看到每天有新增死亡案例，才會睡不著，應該擔心的是這個，同時他也對政務委員唐鳳的言論提出質疑。

郭正亮11日在政論節目《新聞大白話》中(節目時間1:29:15處開始)表示，如果對自己的疫苗很有信心，根本連造冊都不應該交，因為如果只打自己的疫苗，不會有跟其他疫苗混打的可能性，幹嘛要造冊？疫苗通過緊急授權，公司就可以自己打了，「阿中這也是在拗」，因為食藥署絕對已經打完疫苗了，只是說他可能發現自己原來的話，會讓人家有意見」。郭正亮直言，「我覺得每天新增一個死亡，我才睡不著，應該是擔心這個才對」。

接著，郭正亮話鋒一轉，認為唐鳳的發言不妥，「你怎麼知道未來3個禮拜，我們買的莫德納都不會來？你怎麼知道蕭美琴不會去催？」他指出，把美國送的250萬劑扣掉，還有400萬劑還沒到，時間還這麼久，7月16日之後再算3個禮拜，大概就已經到8月10日，「你的意思是說，從現在到8月10日都不會有新的莫德納？怎麼有這種邏輯？」

郭正亮坦言，如果要用3周的時間消耗掉現有的AZ疫苗，這要打個問號，因為前陣子出現的緩打潮，AZ疫苗的施打數量曾經一天在5萬以下，即使有3周，搞不好才施打到100萬出頭，「到時候看你怎麼辦？這才是你要煩惱的」。

同時，郭正亮也指出，大家還是可以去打AZ疫苗，有打還是比較好，比較不會重症，而對於大家對AZ疫苗的疑慮，郭正亮指出，大家每天都會拿政府公布的施打疫苗後疑似死亡案例去比較，而衛福部始終不對這個問題進行解釋，想要讓後續接種速度和莫德納差不多，「我難以想像」。