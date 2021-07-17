疫苗嚴重過敏可混打 陳時中澄清：不是為了提升保護力 14:322021/07/17 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中說1狀況可以混打疫苗，但不是為了提升保護力。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來混打爭議不斷，但有民眾因為嚴重過敏而「不得已」混打，是否可能影響保護力？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，這不是為了效益，而是沒有更好的選擇。 目前國內尚未開放民眾混打不同品牌的疫苗，不過陳時中表示，如果打完第一劑出現嚴重過敏，第二劑就可以改打其他疫苗；這不是為了更好的效益，而是為了不要更壞。 他也提醒，有一些特殊情況下，醫師也會建議暫緩打第二劑，這要尊重個人和醫師的討論。 長者疫苗覆蓋率不足？陳時中：已比流感疫苗高 影／研究混打可不可行？ 柯文哲吐槽：確定要有會議紀錄 #混打 #疫苗 #陳時中 #嚴重過敏 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 等不及解盲？楊志良竟「聯亞混打AZ疫苗」 爆6月就接種了 07:492021/07/17 政治 開放混打疫苗？疫情指揮中心仍保留 14:482021/07/17 生活 究竟能不能混打疫苗？ 蔡壁如揭關鍵理由：是要認真考慮 08:492021/07/17 政治 混打疫苗將被查辦？藍委怒揭「莫德納情結」背後真相 11:562021/07/17 政治 陳建仁「技術性」打到安慰劑？高端受試者曝真相 02:322021/07/17 生活 疫苗夠不夠 張忠謀、陳時中你相信誰？趙少康辦投票網友一面倒 20:132021/07/17 政治 疫苗不夠打 李艷秋4問指揮中心：不開誠布公恐民怨大爆發 17:552021/07/17 政治 疫苗第二劑怎麼預約？AZ、莫德納作法不同 14:432021/07/17 生活 意願調查失焦 劉和然嗆中央耍嘴炮 04:102021/07/17 生活新聞 貨源不穩 靈活接種 柯挺混打 04:102021/07/17 生活新聞 蔡政府稱疫苗足夠擋藍營買疫苗 陳玉珍批睜眼說瞎話 12:382021/07/17 政治 生活熱門新聞 桃園增1確診 足跡有家樂福中壢店和百老匯摩鐵 - 生活 準烟花颱風預測路徑「涵蓋整個台灣」 專家曝最可能路線 - 生活 變頻冷氣開整天比吹8小時更省電？台電揭正確答案 - 生活 高市女子接種疫苗全身抽搐 衛生局回應曝原因 - 生活 放寬了！在外飲食可脫口罩 陳時中公布最新規定 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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