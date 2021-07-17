近來混打爭議不斷，但有民眾因為嚴重過敏而「不得已」混打，是否可能影響保護力？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，這不是為了效益，而是沒有更好的選擇。

目前國內尚未開放民眾混打不同品牌的疫苗，不過陳時中表示，如果打完第一劑出現嚴重過敏，第二劑就可以改打其他疫苗；這不是為了更好的效益，而是為了不要更壞。

他也提醒，有一些特殊情況下，醫師也會建議暫緩打第二劑，這要尊重個人和醫師的討論。